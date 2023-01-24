До конца недели в Самаре ожидается умеренно-морозная погода

Синоптики спрогнозировали умеренно-морозную погоду в Самарской области до конца недели. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
"Атлантические циклоны и фронты продолжают перемещаться по северным районам Европейской территории России. В Самарской области в ближайшие сутки погоду будет определять антициклон с центром над Самарской областью. В дальнейшем он переместится на юго-восток и начнет разрушаться", — сообщили специалисты Приволжского УГМС.
До конца недели в регионе сохранится умеренно-морозная погода: при слабом ветре и небольшой облачности ночные температуры местами могут опускаться ниже -20°, дневные ожидаются преимущественно в пределах -5,-10°.
Во вторник днем, 24 января, ожидается слабый неустойчивый ветер. Температура воздуха составит 7…-9 °C.
В ночь на среду прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 4…9 м/с, температура воздуха -18…-23 °C, местами потеплеет до -12…-17°C. Днем осадков также не ожидается. Ветер не изменит скорости и направления, столбик термометра поднимется до -6…-11 °C.
Ночью 26 января в регионе установится переменная облачность, без осадков. Ветер Юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха -10…-15 °C, местами -16…-21°С. Днем воздух "прогреется" до -4…-9 °C.
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Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?