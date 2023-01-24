До конца недели в Самаре ожидается умеренно-морозная погода

Синоптики спрогнозировали умеренно-морозную погоду в Самарской области до конца недели. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

"Атлантические циклоны и фронты продолжают перемещаться по северным районам Европейской территории России. В Самарской области в ближайшие сутки погоду будет определять антициклон с центром над Самарской областью. В дальнейшем он переместится на юго-восток и начнет разрушаться", — сообщили специалисты Приволжского УГМС.

До конца недели в регионе сохранится умеренно-морозная погода: при слабом ветре и небольшой облачности ночные температуры местами могут опускаться ниже -20°, дневные ожидаются преимущественно в пределах -5,-10°.

Во вторник днем, 24 января, ожидается слабый неустойчивый ветер. Температура воздуха составит 7…-9 °C.

В ночь на среду прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 4…9 м/с, температура воздуха -18…-23 °C, местами потеплеет до -12…-17°C. Днем осадков также не ожидается. Ветер не изменит скорости и направления, столбик термометра поднимется до -6…-11 °C.

Ночью 26 января в регионе установится переменная облачность, без осадков. Ветер Юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха -10…-15 °C, местами -16…-21°С. Днем воздух "прогреется" до -4…-9 °C.