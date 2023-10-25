На Кировском рынке в Самаре работает ОМОН

Горожане делятся видео с сообщением, что силовики прибыли на легендарный Кировский рынок в Самаре. Сообщают, что торговцев на рынке построили в ряд и с ними работают.

Кировский рынок находится в сфере особого внимания уже не первый год. Здесь хотели строить транспортно-пересадочный узел, для этого в 2023 году чиновники даже организовали снос незаконных павильонов.

Напомним, павильоны на Кировском рынке подвергались демонтажу также в 2019 году. Тогда сообщалось, что "незаконные торговые павильоны на рынке будут демонтированы уже в этом году". Уточнялось, что на железнодорожной станции Пятилетка, примыкающей к рынку, планируется создать транспортный пересадочный узел. Он объединит все виды транспорта - электричку, метро, автобус, троллейбус и трамвай. Пока "узел" не построили.

Считается, что с Кировского рынка начала свою "жизнь" ОПГ "Законовские". Мужчины собирали дань с торговцев и делились выручкой с ОПГ "Солнцевская".

На днях стало известно, что автостанцию у Кировского рынка хочет построить структура Сергея Плотникова. В некоторых кругах его знают по псевдониму "Плот".

По имеющимся данным, сейчас на рынке могут проверять миграционное законодательство. Напомним, недавно глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на массовую драку мигрантов и школьников в самарском парке.