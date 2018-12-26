Автобусы и трамваи Самары в новогоднюю ночь будут ходить до 4 утра

В новогоднюю ночь и Рождественскую ночь работа общественного транспорта Самары будет усилена, сообщает горадминистрация.

С 31 декабря на 1 января работа будет организована так:

до 03:00 будут курсировать трамваи маршрутов №№ 5, 20, 11, 12, троллейбусы маршрутов №№ 7, 13 и автобусы маршрутов №№ 2, 5д, 23, 24, 34, 41, 47;

до 04:00 будут работать автобусы маршрутов №№ 4, 21 м, 48к, 89, 92, 99, 206, 215, 217, 226, 272, 247, 261, 297;

до 04:30 продлевается работа трамвайного маршрута №22; автобусных маршрутов №№ 96, 295, 50, 51, 67, а также автобусных маршрутов-шаттлов (стадион "Самара Арена" - Красная Глинка, стадион "Самара Арена" - пл. Кирова).

После салюта на площади им. Куйбышева в 01:15 горожан будут ожидать автобусы маршрутов №№ 2, 5д, 23, 24, 34, 41, 47, 50, 67 - подвижной состав будет подан на ул. Самарскую (на участок от ул. Красноармейской до ул. Л.Толстого).

Напомним, организация движения в районе площади им. Куйбышева в новогоднюю ночь и накануне также изменится.