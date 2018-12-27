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Общество

Промсвязьбанк помог подготовить к сезону каток в Ленинском районе Самары

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе начал работу обновленный каток во дворе дома на ул. Молодогвардейской, 211. Открытие массового катания превратилось в веселый праздник с Дедом Морозом, играми и хороводами, показательными выступлениями по фигурному катанию, мастер-классом по хоккею и традиционным русским угощением - горячим чаем с бубликами.

Подготовить каток к сезону, украсить праздничной иллюминацией, а также организовать праздник администрации Ленинского района Самары помог Промсвязьбанк.

"Мы рады, что в этом году откликнулись наши социальные партнеры, которые приняли активное участие в подготовке площадки. Мы надеемся, что все социальные партнеры, которые трудятся на территории района, также будут откликаться в будущем", - отметила глава администрации Ленинского района Самары Ирина Бондаренко.

"У нас есть опыт и, главное, желание участвовать в социальных, культурных, спортивных мероприятиях, - сказал на открытии катка заместитель регионального директора самарского офиса Промсвязьбанка Владимир Семенов. - Мы и впредь будем участвовать в подобных проектах и реализовывать собственные. Это нужно нашему городу, а поэтому важно и для Промсвязьбанка".

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