На площади Куйбышева самарцев научат играть в керлинг

В пятницу, 28 декабря, на хоккейной "коробке", установленной на площади им. Куйбышева, терли лед щетками и кидали "камни" - это проходила первая из трех запланированных на новогодние праздники открытых тренировок самарских мастеров керлинга.

Участвовать в ней мог любой желающий. Керлинг входит в программу зимних Игр с 1998 года.

Следующие открытые тренировки по керлингу пройдут здесь же - 2 и 7 января, с 17:00 и до 19:00. А 8 января тренировка пройдет на катке у стадиона "Самара Арена" с 14:00 и до 16:00.

Виктор Богатов, президент федерации керлинга Самарской области, готов говорить о своем любимом виде спорта часами. И про так называемые "камни" - спортивные снаряды весом по 19,6 кг каждый, лучшие из которых изготавливаются из шотландского гранита, и имеют пожизненную (!) гарантию.

Комплект таких "камней" стоит до 1,3 млн рублей. Но именно такими играют члены федерации керлинга Самарской области. И про специальную обувь на тефлоновой подошве с отверстиями. Чем больше их - тем лучше и дороже эти туфли для керлинга. Но "тефлон" только на одной ноге. А вторая нога у керлингистов - в слайдере (специальной накладке на подошву ботинка, облегчающей скольжение игрока по льду во время броска, или точнее, толчка "камня"). И о щетках, которыми игроки так азартно и яростно натирают лед перед скользящим камнем: у керлингистов это называется "свиповать лед", для изменения траектории движения "камня". Ведь на месте натирания льда образуется тончайшая водяная пленка, облегчающая движение "камня". И расскажет еще о многом другом.

А пять квалифицированных, прошедших обучение, тренеров области по керлингу дадут вам самим возможность сыграть: толкнуть "камень", посвиповать, да просто выехать на слайдере, в растяжке, по льду. Корреспондент Волга Ньюс попробовал - получилось далеко не с первого раза. А мальчишки и девчонки - члены сборной Самарской области по керлингу, победители и призеры первенств ПФО и участники первенств России - покажут и помогут открыть для себя керлинг. И не только.

"В новогодние праздники администрация Самары для жителей и гостей города приготовила замечательную культурно-спортивную программу на площади им. Куйбышева "Новогодние старты", в рамках которой пройдут дни хоккея, фигурного катания и керлинга, - отметил руководитель департамента физкультуры и спорта администрации города Андрей Вдовин. - Будут веселые аттракционы, спортивные забавы и различные соревнования. Так, здесь же, в субботу, 29 декабря, пройдет открытая тренировка хоккеистов ЦСК ВВС. Мероприятия на наших площадках продлятся ежедневно, со 2 по 8 января. А 8 января здесь же, на открытом катке на площади им. Куйбышева, состоится открытие городского турнира на призы клуба юных хоккеистов "Золотая шайба".