После новогодней ночи в Самарской области потеплеет

По сообщению Приволжского УГМС, в первый месяц 2019 года в Самарской области средняя температура воздуха будет держаться в пределах -10...-13,2°С, что на 0,1-0,7°С ниже средних многолетних значений. Количество осадков не превысит норму, а первые три дня нового года отметятся небольшим снегом и повышением температуры воздуха.

Во вторник, 1 января, местами по области пройдет небольшой снег, возможны туман и изморозь. Ветер юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, температура воздуха составит -9…-14 °C. Местами на дорогах гололедица.

В ночь на среду, 2 января, также ожидаются небольшой снег и изморозь. Ветер усилится до 4-9 м/с. Столбики термометров опустятся до -10…-15 °C. На дорогах местами гололедица. Днем ожидается примерно на 5 градусов теплее.

В ночь на четверг, 3 января, местами по Самарской области будет идти небольшой снег, сопровождаемый юго-восточным ветром, скорость которого составит 5-10 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -8…-13 °C. Днем столбики термометров поднимутся до -5…-10 °C.