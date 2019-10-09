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Общество

В Самаре наградили победителей конкурса "Достояние губернии-2019"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса компаний "Достояние губернии".

Участников и победителей от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова приветствовал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Конкурс прошел в третий раз. Его организаторами выступают Общественная палата Самарской области и телерадиокомпания "Губерния" при поддержке областного правительства. Участие в конкурсе могла принять любая организация, осуществляющая свою деятельность в регионе не менее трех лет, "сочетающая в себе высокую рентабельность и динамичное развитие", напоминает сайт облправительства.

В этом году на него было подано 230 заявок. Экспертный совет выбрал трех финалистов в каждой из семи номинаций: "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Торговая марка", "Здоровье и красота", "Гостеприимная губерния", "Бренд региона".

Семь победителей получили статуэтку и статус "Достояние губернии-2019".

"Достояние губернии" — конкурс молодой, но уже сумевший заинтересовать и объединить крупных производителей, людей, занимающихся собственным делом, представителей науки, образования, медицины, агросектора и туризма, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Он нацелен на повышение инвестиционной привлекательности региона, привлечение внимания российского бизнеса к деятельности компаний, работающих на местном рынке. Отрадно, что с помощью этого конкурса достойную оценку своего труда получают предприятия, известные и уважаемые не только у нас в регионе, но и за его пределами. А компании, пусть и с небогатой историей, но динамично развивающиеся и имеющие амбициозные планы, могут заявить и рассказать о себе".

Председатель правительства вручил приз победителю в номинации "Бренд региона" АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" и пожелал всем участникам конкурса движения вперед и новых достижений на благо области и ее жителей.

Специальный приз от Общественной палаты Самарской области в номинации "Бренд региона" получил скорый фирменный поезд № 9/10 "Жигули" Куйбышевской железной дороги. Победителями в номинации "Гостеприимная губерния" стал фестиваль народных  традиций  "Жигулёвская  вишня", "Промышленность" — АО "Тяжмаш", "Торговая марка" — Соки и нектары "Волжский Посад" (Фирма "Нектар"), "Агропромышленный комплекс" — молочный комплекс "РАДНА" (с. Беловка, Богатовский район), "Предпринимательство. Малый и средний бизнес" — АО "Магистраль", "Здоровье и красота" — реабилитационный центр "Ариадна" (Тольятти) и Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн.

Один из организаторов конкурса — телерадиокомпания "Губерния" — в этом году отмечает 10-летие своей деятельности. И со сцены Самарского театра оперы и балеты сегодня звучали слова поздравлений и в ее адрес.

"В основе успеха телекомпании лежит слаженная, компетентная работа всего коллектива — команды профессионалов, которых отличает талант, активная гражданская позиция, патриотизм и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей. Уверен, что и впредь вы будете достойными продолжателями лучших традиций отечественной журналистики", — поздравил коллектив компании Виктор Кудряшов.

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