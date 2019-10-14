В школе №134 в пос. Шмидта открыли новую спортивную площадку

12 октября состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки в самарской школе №134 в пос. Шмидта, сообщает пресс-служба департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Объект построен по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

В марте глава региона Дмитрий Азаров в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области отмечал, что необходимо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55% в 2024 году. Такова одна из задач нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В рамках федерального проекта в 2019 г. будут введены в эксплуатацию 23 спортивные площадки, большинство из которых возводится около образовательных учреждений в различных городах и муниципальных районах. На территории школы №134 в пос. Шмидта построена площадка размером 20×40 метров с искусственным газоном, установлены новые футбольные ворота, освещение, ограждение, она пригодна для круглогодичной эксплуатации.

"Национальные проекты - это конкретная работа и результаты. Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" развивается спортивная инфраструктура. Это не только крупные ФОКи, бассейны, ледовые площадки, но и современные открытые футбольные площадки при школах. Они доступны для людей, позволяют им бесплатно заниматься спортом. Площадка в школе №134 будет использоваться для занятий не только детей, но и всех жителей поселка", - отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

В рамках торжественного открытия спортплощадки состоялся товарищеский матч школьной футбольной команды с ветеранами клуба "Крылья Советов". По его окончании школьники получили мяч с автографами игроков и тренерского штаба "Крыльев", а также билеты на ближайший домашний матч самарской команды с питерским "Зенитом".