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Общество

За вылов стерляди в Самарской области челябинцу грозит срок до двух лет

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца п. Первомайский Челябинской области, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного средства и других запретных орудий лова водных биологических ресурсов).

В ходе изучения материалов установлено, что 3 октября сотрудниками Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте на берегу реки Волга Саратовского водохранилища, выявлен 40-летний мужчина, который на моторной лодке при помощи запрещенного орудия лова выловил четыре стерляди, причинив рыбным запасам Российской Федерации ущерб на сумму почти 19 тыс. рублей.

Стерлядь находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации. 

За незаконный вылов рыбных ресурсов мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано транспортным прокурором законным и обоснованным. Ход расследования уголовного дела взят Куйбышевским транспортным прокурором под личный контроль.

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