В регионе готовятся к IX Параду Памяти

В Самарской области прошли первые мероприятия, посвященные Параду Памяти. В этом году он пройдет в девятый раз - 7 ноября Самара вновь соберет патриотов страны на самой большой площади Европы, чтобы отдать дань уважения историческому военному параду в городе Куйбышеве, состоявшемуся здесь в этот день в 1941 году.

Его предваряют тысячи патриотических акций, которые проводятся на территории всех 14 регионов округа. Все они реализуются в рамках федерального проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" и посвящены одной из самых трагических и героических страниц истории нашей страны.

Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории страны теме. В этом году тема парада - "Солдатская слава". Поэтому все мероприятия объединяет общий смысл - необходимость собрать и сохранить воспоминания о тех людях, которые в прямом и переносном смысле "ковали" Победу - в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны, отдать дань благодарности нашим ветеранам - и живущим ныне, и ушедшим.

15 октября в Самарской области был дан старт циклу мероприятий в честь Парада. В Пестравском районе в селе Тяглое открылась выставка рисунков "Парад Победы 1941 года", а в селе Тепловка прошел информационно-исторический час, на котором депутаты-единороссы рассказали школьникам о военном параде в "запасной столице" в 1941 году.

В Камышлинском районе открылась выставка наградных листов участников Великой Отечественной войны. Экспозиция размещена в районном доме культуры имени А.Давыдова. В Отрадном состоялся кинодиспут для учащихся старших классов "Запасная столица".

В Шигонском районе в Усольской сельской библиотеке прошел День воинской славы, посвященный Параду 1941 года в Куйбышеве. А в областной столице председатель думы Самары Алексей Дегтев провел в школе №58 "Урок мужества".