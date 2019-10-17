"Тур Притяжение 2019" в Самаре проходит в новом формате

В четверг, 17 октября, в Самаре открылся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства "Тур Притяжение 2019". В шестой раз он становится важной дискуссионной площадкой для представителей туриндустрии не только Самарской области, но и соседних регионов.

VI межрегиональный форум объединил представителей 14 городов. Среди них — руководители туристических компаний, представители федеральных и международных сетевых гостиничных операторов, частных отелей, санаториев, пансионатов, рестораторы, экскурсоводы, маркетологи и психологи. Организатор мероприятия — департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары.

Как отметил, приветствуя участников форума, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, регион приобрел бесценный опыт в период подготовки и проведения ЧМ-2018. Это событие мирового масштаба привлекло в Самарскую область сотни тысяч туристов. По количеству гостей во время ЧМ-2018 Самара уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.

"Современная туристическая инфраструктура, созданная в том числе благодаря подготовке к чемпионату мира, уникальная природа, популярные туристические продукты для культурного, познавательного, событийного, спортивного туризма — все это у нас уже есть и привлекает в наш регион гостей из соседних городов. Подобные форумы позволяют продумать и новые форматы. Мы пригласили для участия в форуме федеральных экспертов, психологов, маркетологов. Сейчас стоит задача создать туристические продукты для привлечения молодежи, которым не всегда интересны традиционные туристические программы", — отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Инициированные президентом РФ Владимиром Путиным национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости" открывают для туристической сферы новые возможности. Эксперты отметили большой потенциал для развития сферы внутреннего туризма.

Руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Владислав Зотов подчеркнул: "Городские власти помогают малому и среднему бизнесу в сфере туризма в части проведения совместных выставок и участия в международных мероприятиях, организации обучающих семинаров, оказания грантовой поддержки".

В этом году форум "Тур Притяжение" проходит в новом формате с акцентом на практику. Программой предусмотрено проведение бизнес-сессий, тренингов от федеральных экспертов, обмен опытом создания и продвижения межрегиональных и межмуниципальных туристических продуктов.

В рамках форума был организован круглый стол по вопросам межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере туризма и гостеприимства. Были подписаны соглашения о межмуниципальном сотрудничестве в сфере туризма между представителями администраций городов Самары, Уфы и Ульяновска.

Соглашения предусматривают активное взаимодействие в продвижении туристических услуг, совместное проведение обучающих семинаров, выставок, обмен опытом в области туризма. Представители турбизнеса уверены, что благодаря удобным транспортным потокам, которые связывают эти города, наладить туристический обмен будет проще.