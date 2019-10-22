9 ноября в Самаре пройдет Yandex Day off(er) - мероприятие для разработчиков и их близких. Оно в первую очередь рассчитано на специалистов по серверной части и разработчиков мобильных приложений, уточняют в компании.

Встреча начнется в 10:00. В первой половине дня прозвучат технические доклады. Эксперты Яндекса расскажут о современных подходах, применяемых в том числе в разработке поисковых технологий. Так, запланированы выступления об использовании метода event sourcing и о стратегиях серверного кеширования.

Послеобеденные выступления будут посвящены более общим вопросам: речь пойдет о работе и карьере в IT, современном IT-образовании.

С 10:00 до 18:00 на площадке будет открыта детская зона - аниматоры развлекут детей квестом о пиратах и покажут яркие химические опыты. За самыми младшими присмотрят няни.

День закончится вечеринкой, где можно будет познакомиться и неформально пообщаться друг с другом и со спикерами.

Участие в мероприятии для разработчиков и членов их семей бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться и получить пригласительный билет. Подробная программа встречи - на сайте events.yandex.ru.



"К форме регистрации можно прикрепить резюме - его изучат рекрутеры и технические специалисты Яндекса. Если кандидатура покажется подходящей, разработчика пригласят пройти собеседование прямо на следующий день после докладов. В случае успеха тем же вечером он получит приглашение на работу", - обещают в компании.