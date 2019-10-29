Более 300 тыс. куриных яиц без документов из Азербайджана задержано в Тольятти

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в ходе досмотра фуры на таможенном посту в Тольятти обнаружено 302 840 штук куриного пищевого яйца (840 коробок) без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
Продукция прибыла на территорию Самарской области из республики Азербайджан — без разрешения на ввоз в Российскую Федерацию.
Управлением Россельхознадзора принято решение о возврате груза отправителю в Республику Азербайджан, сообщает пресс-служба ведомства.