Более 300 тыс. куриных яиц без документов из Азербайджана задержано в Тольятти

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Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в ходе досмотра фуры на таможенном посту в Тольятти обнаружено 302 840 штук куриного пищевого яйца (840 коробок) без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.