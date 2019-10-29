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Общество

Более 300 тыс. куриных яиц без документов из Азербайджана задержано в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в ходе досмотра фуры на таможенном посту в Тольятти обнаружено 302 840 штук куриного пищевого яйца (840 коробок) без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

Продукция прибыла на территорию Самарской области из республики Азербайджан — без разрешения на ввоз в Российскую Федерацию.

Управлением Россельхознадзора принято решение о возврате груза отправителю в Республику Азербайджан, сообщает пресс-служба ведомства. 

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