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Общество

В Сызрани сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой заблудившемуся участнику ВОВ

СЫЗРАНЬ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Росгвардии Сызрани помогли вернуться домой 94-летнему заблудившемуся участнику Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области

Поздней ночью, проезжая по пр. 50 лет Октября, стражи правопорядка обратили внимание на пожилого человека, который с трудом передвигался по проезжей части и создавал помеху для двигавшегося транспорта. Сотрудники Росгвардии предложили пенсионеру свою помощь. Пожилой мужчина рассказал, что не помнит, как его зовут и где он живет. При этом из кармана куртки он достал листок бумаги, где были написаны его данные и адрес места жительства.

Сотрудники Росгвардии доставили дедушку домой и передали его супруге. Позже на имя начальника Сызранского МОВО поступило благодарственное письмо от родственников пенсионера — участника Великой Отечественной войны. "Просим Вас выразить огромную благодарность этим парням за то, что они спасли жизнь нашему отцу, не прошли мимо!" — сказано в письме.

В настоящее время руководством рассматривается вопрос о поощрении сотрудников Росгвардии.

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