94-летнюю бабушку из Тимофеевки, жившую в курятнике, перевезли в приют

В с. Тимофеевка Ставропольского района 94-летняя пенсионерка с августа живет в курятнике. 29 октября ее передали в социальный приют, пишет паблик "Тольятти".

Тревогу забили жители села. По их словам, на одном из дачных участков без воды и тепла живет 94-летняя пенсионерка — Высоцкая Мария Николаевна. Совсем скоро зима — люди боятся, что бабушка попросту замерзнет. Как нам стало известно, женщина на данный момент ютится в кирпичном строении.

"Мария Николаевна живет в кирпичной постройке. Недавно это строение было сараем, где жили куры. Там нет тепла и воды. Электрическая проводка работает на "честном слове". Ночью у нас температура воздуха опускалась ниже ноля. В таких условиях долго прожить нельзя", — рассказал очевидец по имени Михаил.

В такой обстановке женщина живет уже больше трех месяцев. Своими силами пенсионерка облагородила помещение — постелила ковры, попросила соседей поставить диван. Неравнодушные местные жители как могут, так и стараются помочь бабушке в такой непростой ситуации.

Родственники у пенсионерки есть. Однако она уже три месяца их не видела. Стоит отметить, что на участке построен коттедж, но доступа к нему нет. По словам женщины, в этой истории замешаны ее внучка и правнук.

"Они три месяца назад закрыли дом. Поселили меня сюда и уехали. Я уже устала так жить", — делится Мария Николаевна.

Изначально у Марии Николаевны было две квартиры — одна в Тольятти, другая — в республике Беларусь. Недвижимость пенсионерку заставили продать именно внучка и правнук. После продажи все деньги они забрали себе.

"Когда они приедут, то опять издеваться будут. Я боюсь то, чтобы мне с ума не сойти от этого. Воды мне не приносят. Ведро у меня сил нет таскать. Дом на замке. Оттуда невозможно ее взять. Даже хлеба нет", — со слезами на глазах рассказывает Мария Николаевна.

Ко всему прочему, у женщины есть родная дочь, однако она также отвернулась от нее.

Председатель СНТ "Сборщик" сообщил, что во вторник, 29 октября, он обратился в службу 112, а также написал заявление в полицию. В 17:30 он передал пенсионерку работнику Государственного казенного учреждения Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа", а именно заместителю директора отделения по м. р. Ставропольский: Сосновцевой Татьяне Валерьевне, которая отвезла и устроила бабушку в Тольяттинский социальный приют.

Председатель СНТ также сообщил, что был с утра на совещании в администрации с. Тимофеевка, где решался вопрос об оказании содействия гражданке. После совещания председатель поехал в приют, где побеседовал с заведующим приюта Волковым Валерием Геннадьевичем, который сообщил, что женщине оказана первичная медицинская помощь, ведется работа по оформлению документов для определения в дом престарелых.

В приюте Марию Николаевну разместили в комнате, где имеются четыре спальных места. В пансионате полный пакет питания и все необходимое для пребывания.

Председатель СНТ побеседовал с бабушкой, которая была довольна, что у нее есть крыша над головой и тепло.