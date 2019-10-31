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Общество

После вмешательства прокуратуры сотрудникам СПЗ выплатили долги по зарплате

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После прокурорской проверки работникам ОАО "Самарский подшипниковый завод" выплатили зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В апреле 2018 г. предприятие признали банкротом, после этого систематически образуется задолженность по зарплате, поэтому деятельность организации постоянно контролирует надзорное ведомство. Так, 80 работникам завода и 70 уволенным сотрудникам не выплатили деньги за первую половину октября 2019 г. на общую сумму более 3,8 млн рублей.

Из-за этого прокуратура внесла конкурсному управляющему представление, а в отношении юридического лица возбудили административное дело.

Сейчас задолженность по заработной плате полностью погашена.

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