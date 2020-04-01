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Коронавирус в Самарской области: самое важное на 1 апреля Заболевшая коронавирусом самарчанка вернулась из круиза по Европе Стали известны новые ограничения для самарцев из-за коронавируса По пессимистическому сценарию, для больных коронавирусом в регионе потребуется 3,2 тыс. коек Число заразившихся коронавирусом в Самарской области достигло 15

Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области: самое важное на 1 апреля

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во среду, 1 апреля, в Самарской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, на сегодня в регионе 15 заболевших, 2 из них уже выздоровели.

По состоянию на 31 марта (12:00), в Российской Федерации зарегистрировано 2337 случаев заболевания, 500 случаев заболевания за последние сутки, 121 человек выздоровел, 17 человек умерло.

Сегодня стали известны новые ограничения для самарцев из-за коронавируса — опубликовано постановление губернатора Самарской области, ужесточающее режим ограничений, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.

В Самарской области будет ужесточен режим ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании губернской думы.

По самому пессимистическому сценарию, в Самарской области для лечения больных коронавирусом потребуется развернуть 3,2 тыс. коек. Об этом сегодня сообщил зампред областного правительства Александр Фетисов, возглавляющий региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

К 3 апреля будет развернуто более 2,5 тыс. коек. Базовым лечебным учреждением станет больница им. Середавина. 

Также сегодня в Самаре началась санитарная обработка улиц, сообщает пресс-служба мэрии города. Пылесосы и поливо-моечные машины обрабатывают город с использованием бензолсульфохлорамида натрия. Кроме того, улично-дорожную сеть раньше обычных сроков начали мыть со специальным шампунем.

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