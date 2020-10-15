В Самаре идут проверки мер санитарной безопасности на предприятиях

В Самаре продолжается реализация мероприятий, направленных против распространения коронавируса. Контроль промышленных предприятий за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора ведется ежедневно.

В том числе ведется проверка предприятий города на соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на предприятиях должен быть организован входной температурный контроль, действовать масочный режим, присутствовать рециркуляторы для обеззараживания воздуха, проводиться дезинфекция помещений.

Например, в научно-исследовательском институте "Экран", где трудятся более 500 человек, действует строгий режим. Обязательные меры защиты от инфекции соблюдают с первых дней пандемии. В помещениях проводят уборку как минимум три раза в день с применением дезинфицирующих средств, рабочие места проветривают каждые два часа. Каждый день открыт кабинет доврачебного осмотра, в него могут отправить сотрудника, у которого обнаружили симптомы инфекции. Не забывают на предприятии про масочный режим и дистанцирование.

"Если кто-то из персонала чувствует ухудшение здоровья, то остается дома до выявления причин. Нужно ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности коллег. Те, требования, которые нам приписывает Роспотребнадзор, мы выполняем, в том числе поэтому ситуация с COVID-19 у нас благополучная", — рассказывает главный инженер предприятия Рамиль Махмутов.

Проверка предприятий на соблюдение мер безопасности осуществляется специалистами районных администраций. На территории Промышленного района находится 18 крупных производств, в Октябрьском районе в обязательный список для мониторинга входит 14 предприятий.

"В ходе рейдов мы проверяем, как организован температурный контроль, дезинфекция, соблюдается ли масочный режим и социальное дистанцирование. Очень большая ответственность лежит именно на руководителях предприятий. Чаще всего они заинтересованы в том, чтобы не нарушался производственный цикл", — отметил временно исполняющий полномочия главы Октябрьского района Александр Кузнецов.

В случае нарушения рекомендаций Рспотребнадзора сотрудники районов собирают материалы и направляют в соответствующие органы. В этом случае недобросовестным организациям грозят штрафы, также может быть принято решение о приостановке работы предприятия.