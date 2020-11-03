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Общество

В новом ДК села Елшанка появится гардероб и веранда

СЕРГИЕВСК. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Елшанка Сергиевского района Самарской области в рамках нацпроекта "Культура" идет реконструкция сельского Дома культуры.

В настоящее время выполнены работы по усилению внутренних проемов, устройству кирпичной кладки стен, установке оконных и дверных наружных блоков, устройству кровельного покрытия.

Строители приступили к внутренней отделке здания, утеплению и декоративной отделке фасада, усилению цоколя. По информации министерства строительства Самарской области, готовность объекта составляет 60%.

Реконструкция устаревшего здания предполагает полную перепланировку внутренних помещений, замену кровли, систем отопления, водоснабжения, водоотведения, пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения.

В зрительном зале и на сцене будут оборудованы новые входы. Появится гардероб, которого раньше не было. Кроме концертного зала на 110 мест, в здании будет работать современная библиотека. Запланировано место для игры в настольный теннис. К тому же площадь учреждения будет увеличена еще и за счет строительства дополнительного остекленного помещения.

Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Культура", инициированному президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта находится на постоянном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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