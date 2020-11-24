На площади Куйбышева установят арт-объекты на тему космоса

В Самаре на площади Куйбышева ведется установка елочного комплекса. Новинкой в этом году станут арт-объекты на тему космоса. Это связано с предстоящим в 2021 году юбилеем первого полета в космос, сообщает пресс-служба администрации города.

С установлением холодной погоды на площади приступят к заливке двух ледовых катков. Месторасположение площадок прежнее: хоккейная "коробка" будет находиться ближе к улице Красноармейской, каток для массового катания — на противоположной стороне площади. Здесь же у катка разместится медиаэкран, на котором будут транслироваться фильмы с новогодней тематикой.

Усадьба Самарского Деда Мороза в этом году рассредоточена на пяти отдельных локациях: изба Деда Мороза, волшебный дуб, чудо-печка, избушка Бабы Яги, ледяное царство. Все объекты можно будет свободно посетить и сфотографироваться. Поскольку безопасности жителей уделено особое внимание, все локации находятся на рекомендованном расстоянии друг от друга.

"Необходимо создать новогоднюю атмосферу, чтобы, несмотря на существующие ограничения, жители города почувствовали настоящий праздник. При этом безусловным приоритетом для нас остается безопасность и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора", — отметила глава города Елена Лапушкина.

В этом году также будет сделан особый акцент на красочность и оформление города. В каждом районе появятся праздничные елки, а по территории Самары распределятся новые иллюминации и гирлянды.