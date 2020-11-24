В Кинель-Черкасском районе местные жители спасли косулю, провалившуюся под лед

В Кинель-Черкасском районе в субботу, 21 ноября, местные жители спасли косулю, которая застряла во льду на водоеме.
Спасатели вытащили животное, напоили и вызвали лесничего. "С косулей все в порядке", - говорится в сообщении в соцсети.
В Кинель-Черкасском районе в субботу, 21 ноября, местные жители спасли косулю, которая застряла во льду на водоеме.
Спасатели вытащили животное, напоили и вызвали лесничего. "С косулей все в порядке", - говорится в сообщении в соцсети.
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