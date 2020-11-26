Прокуратура поясняет тонкости переселения из аварийного жилья

С начала 2020 г. в Самарской области прокуроры приняли участие в рассмотрении судами 48 гражданских дел по искам департамента управления имуществом Самары (ДУИ) к гражданам о выселении из аварийного жилья.

В 31 случае иски ДУИ удовлетворили, в 17 случаях суды отказали из-за неравнозначности предлагаемого жилья ранее занимаемому.

Закон предусматривает обязанность предоставить гражданам благоустроенное жилое помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому и состоящее из того же числа комнат.

Так, 27 июля 2020 г. Ленинский райсуд отказал в удовлетворении иска ДУИ о выселении семьи Х. Основанием для отказа стало ухудшение жилищных условий переселяемых - им предоставляли помещение меньше ныне занимаемого.

Если же у органов местного самоуправления объективно нет возможности предоставить другое благоустроенное жилье по договору социального найма, то это становится основанием для переселения в жилые помещения маневренного фонда.

Под ухудшением жилищных условий понимается не только неравнозначность площади, но и, например, доступность для маломобильных граждан в случае переселения инвалидов. При этом недостаточность в предлагаемом для проживания районе детских образовательных учреждений, больниц, отдаленность от центра, мест обучения или работы суды не считают ухудшением жилищных условий.

При рассмотрении споров об изъятии (выкупе) аварийного жилья у собственников значимым обстоятельством служит определение стоимости доли в общем имуществе не только многоквартирного дома, но и земельного участка под ним (если участок прошел кадастровый учет).

Предоставление другого помещения взамен изымаемого с зачетом его стоимости при определении размера возмещения возможно только при соглашении собственника изымаемого жилья и органа, осуществляющего изъятие. Таким образом, предоставление жилого помещения взамен изымаемого является, по сути, заменой денежного возмещения с доплатой разницы той или иной стороной.