Выходные в Самарской области будут снежными

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют на выходные в Самарской области снег и гололедицу.

В пятницу днем, 27 ноября, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -2…-7 °C. На дорогах гололедица.

В субботу, 28 ноября, ночью облачно. Небольшой местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха -2...-7 °C. Местами до -12. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшой местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица.

В воскресенье, 29 ноября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.