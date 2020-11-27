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Общество

Выходные в Самарской области будут снежными

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют на выходные в Самарской области снег и гололедицу.

В пятницу днем, 27 ноября, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -2…-7 °C. На дорогах гололедица.

В субботу, 28 ноября, ночью облачно. Небольшой местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха -2...-7 °C. Местами до -12. Местами гололедица. Днем облачно. Небольшой местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица.

В воскресенье, 29 ноября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.

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