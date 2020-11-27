Проект ГТРК "Самара" "Голоса Победы" получил самую престижную телевизионную награду "ТЭФИ"

ГТРК "Самара" в пятый раз подряд стала победителем самого престижного конкурса в сфере телевизионных медиа "ТЭФИ-Регион"-2020. В финал, который проходил в Калуге, были отобраны два проекта телекомпании, один из которых и был отмечен заветной статуэткой Бронзового Орфея.

Шестой Бронзовый Орфей за пять лет - такая внушительная коллекция наград главного медиаконкурса страны - редкость для любой региональной телекомпании. Триумф, доказывающий, что мастерство и творческий потенциал ГТРК "Самара" - по-прежнему вне конкуренции. В год 75-летия Победы телекомпания смогли преодолеть все эпидемические ограничения и расстояния, виртуально объединив тысячи людей духом патриотизма и уважения к величайшему подвигу в истории человечества.

Мультимедийный проект "Голоса Победы", реализованный по инициативе губернатора и при поддержке правительства Самарской области, благодаря широкому отклику аудитории стал не просто социальной акцией, а настоящим общественным явлением. С января по май жители губернии присылали в редакцию ГТРК "Самара" песни на военную тематику в собственном исполнении. Всего это около 1000 произведений и более 7000 участников.

Итогом проекта стал большой телемарафон, который в прямом эфире без перерыва длился трое суток. Благодаря ему зрители смогли познакомиться со всеми участниками "Голосов Победы". Виртуальный песенный парад не оставил равнодушными и членов жюри конкурса "ТЭФИ Регион". В число сильнейших телевизионных работ попал и еще один спецпроект ГТРК "Самара" - "Без мамы". Репортаж, рассказывающий о буднях врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, вошел в тройку финалистов в новой номинации под названием "Красная зона".