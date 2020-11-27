В Самаре пройдет праздник "Слава Богу, что мы - казаки!"

5 декабря в 13:00 в самарском Дворце культуры железнодорожников имени А.С.Пушкина пройдет казачий праздник "Слава Богу, что мы - казаки!", посвященный 30-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.
Праздник организован по инициативе Ассамблеи народов Самарской области и Самарского казачьего землячества.
В программе праздника:
с 13:00 до 14:00 - в фойе Дворца культуры выставка фотографий по истории самарского казачества, выступление духового оркестра, выставка-продажа казачьей формы, книг, атрибутики, оружия и женского рукоделия;
с 14:00 до 15:00 - в зрительном зале Дворца культуры демонстрация видеофильма по истории казачества, выступления ветеранов возрождения казачества, почетных гостей, представителей Самарской митрополии Русской Православной Церкви, региональных и городских органов власти;
с 15:00 до 17:00 - в зрительном зале Дворца культуры праздничный концерт.