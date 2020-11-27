В Самаре пройдет праздник "Слава Богу, что мы - казаки!"

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5 декабря в 13:00 в самарском Дворце культуры железнодорожников имени А.С.Пушкина пройдет казачий праздник "Слава Богу, что мы - казаки!", посвященный 30-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.