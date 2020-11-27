Школьники Самарской области примут участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

С 30 ноября по 11 декабря на образовательной платформе "Учи.ру" пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" на знание основ безопасного поведения на дорогах для школьников 1-4 классов.

Она организована автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты" совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

"Прививать культуру поведения на дорогах необходимо с раннего детства, - считает заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Марат Хуснуллин. - Объяснять детям, как вести себя при переходе проезжей части, приучать соблюдать осторожность при катании на велосипеде и самокате должны как родители, так и педагоги. За последние шесть лет количество ДТП с участием детей удалось сократить на треть, однако наша задача - свести их к минимуму, в том числе посредством таких профилактических мероприятий, как олимпиада "Безопасные дороги".

Онлайн-олимпиада пройдет в 85 субъектах страны. Зарегистрироваться и принять в ней участие может любой учащийся начальных классов. Олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для младшеклассников формате. Для того чтобы задания были познавательными и увлекательными, над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского вместе с сотрудниками ГУОБДД МВД России.

По мнению разработчиков онлайн-олимпиады, целенаправленное просвещение детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения позволяет сократить количество дорожно-транспортных происшествий и тем самым служит еще одним шагом в стремлении достичь "нулевой" смертности на дорогах.

Задания онлайн-олимпиады будут доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру в день старта мероприятия. Пройти их можно в любой удобный день в период с 30 ноября до 11 декабря включительно.