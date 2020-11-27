В Самаре установили новые комплексы автоматической фиксации правонарушений

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В 2020 г. в восьми местах на дорогах Самары установили комплексы автоматической фиксации правонарушений, направленные на контроль скорости. Об этом сообщили в ОГИБДД Самары.