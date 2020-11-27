В Самаре установили новые комплексы автоматической фиксации правонарушений

В 2020 г. в восьми местах на дорогах Самары установили комплексы автоматической фиксации правонарушений, направленные на контроль скорости. Об этом сообщили в ОГИБДД Самары.
Камеры появились на ул. Гагарина, 56а; ул. Гагарина, 26 от ул. Революционной до Тухачевского; на ул. Партизанской, 62 от ул. Лунной к ул. Черновской; на ул. Солнечной, 39; на ул. Авроры, 114а; на ул. Авроры, 195; на ул. Стара-Загора, 31 от ул. 22 Партсъезда к ул. Советской Армии; на ул. Пензенской, 66 от ул. Дачной к ул. Владимирской.
Госавтоинспекция Самары призывает водителей соблюдать ПДД.