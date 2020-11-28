На ул. Пролетарской в Самаре до 9 декабря ограничено движение транспорта из-за ремонта

На ул. Пролетарской в Самаре с 28 ноября до 9 декабря ограничено движение транспорта в связи с проведением работ по ремонту коллектора дождевой канализации.
Закрыт будет участок между домами № 171 и № 173, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
На ул. Пролетарской в Самаре с 28 ноября до 9 декабря ограничено движение транспорта в связи с проведением работ по ремонту коллектора дождевой канализации.
Закрыт будет участок между домами № 171 и № 173, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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