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Общество

На ул. Пролетарской в Самаре до 9 декабря ограничено движение транспорта из-за ремонта

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ул. Пролетарской в Самаре с 28 ноября до 9 декабря ограничено движение транспорта в связи с проведением работ по ремонту коллектора дождевой канализации.

Закрыт будет участок между домами № 171 и № 173, сообщает пресс-служба мэрии Самары. 

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