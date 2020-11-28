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Общество

С понедельника в Самарской области ожидается похолодание

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные дни под влиянием ложбины западного циклона погода ожидается довольно теплой и снежной. Новая рабочая неделя начнется с усиления отрога мощного Сибирского антициклона. Снег прекратится, а температура воздуха существенно понизится, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу днем, 28 ноября, облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. На дорогах местами снежный накат, гололедица. Температура воздуха -0...-5 °C.

В воскресенье, 29 ноября, ночью облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Местами небольшой снег.
Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица.

В понедельник, 30 ноября, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Местами -13...-18°C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица.

Во вторник, 1 декабря, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха -12...-17 °C. Местами до -22°C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица.

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