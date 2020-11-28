С понедельника в Самарской области ожидается похолодание

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В выходные дни под влиянием ложбины западного циклона погода ожидается довольно теплой и снежной. Новая рабочая неделя начнется с усиления отрога мощного Сибирского антициклона. Снег прекратится, а температура воздуха существенно понизится, сообщает Приволжское УГМС.