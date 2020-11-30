ГУ МЧС напомнило жителям правила безопасности при использовании бытового газа

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям правила безопасности при использовании бытового газа.

Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальные вещества, имеющие специфический запах.

Утечка газа может возникнуть в случаях отсутствия автоматики безопасности в котлах и колонках, самовольного проведения работ по подключению газового оборудования, использования несертифицированных газовых нагревательных приборов, неисправности плит и вытяжной системы. Все эти факторы могут привести к отравлению человека и взрыву.

ГУ МЧС напоминает:

— не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;

— следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;

— заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь — это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню;

— если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое — надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Симптомы отравления любым газом:

— болит, кружится голова;

— темнеет в глазах;

— шум в ушах;

— подкатывает тошнота.

Первая помощь:

— вынести пострадавшего на улицу;

— сделать искусственное дыхание;

— кратковременное вдыхание нашатырного спирта.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 04.

Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее. На ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.