Власти Самары урежут программу по переселению из аварийного жилья на 2 млрд рублей

В мэрии Самары предложили внести изменения в муниципальную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", рассчитанную на 2019-2025 годы.

Общий объем финансирования в новой редакции сократили с 9,5 млрд рублей (в публикации программы от апреля 2019 г.) до 7,5 млрд рублей в нынешней версии.

Более 1,2 млрд рублей планируется выделить в 2021 году: 669,8 млн руб. составят средства федеральной казны, 532,5 млн. рублей - региональные средства, 63,2 млн рублей - средства городского бюджета.

На 7,5 млрд рублей городские чиновники намерены приобрести в муниципальную собственность более 4,1 тыс. жилых помещений, а также обеспечить благоустроенным жильем 11,7 тыс. человек.

В программу включено 575 аварийных домов, получивших свой статус до 1 января 2017 года. Все они подлежат сносу или реконструкции "в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации".

"Количество расселяемых жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней - 4458 квартир. Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда - 155232,90 кв. м. Количество граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда, - 11729 человек", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в нынешнем проекте постановления, опубликованном на сайте администрации, предлагается сменить ответственного исполнителя - вместо департамента градостроительства назначить департамент управления имуществом. Ранее ДУИ имел статус "исполнителя".

Напомним, за два ближайших года в Самаре планируется расселить 121 аварийный дом, где проживает более 2 тыс. человек. Это третий этап государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В программу вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 г. до 1 января 2017 года.

Программа предусматривает шесть этапов, на проведение работ по каждому из которых отведено по два года. В рамках стартовавшей реализации третьего этапа программы (2021-2022 гг.) около 800 семей (2141 человек) до конца 2022 г. покинут аварийные жилые дома.

Департаментом управления имуществом Самары гражданам направлены уведомления. Заключить контракты на покупку жилых помещений для расселения граждан планируется к 1 июля 2021 года. Переехать же первые новоселы смогут уже во втором полугодии 2022 года.

С полным перечнем многоквартирных домов, планируемых к расселению в рамках третьего этапа финансирования, можно ознакомиться на сайте городской администрации.