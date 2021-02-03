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Общество

В Самарской области ожидается сильный туман

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью и днем 4 февраля местами по Самарской области ожидается сильный туман при видимости 500 м и менее, сообщает Приволжское УГМС.

В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют в четверг, 4 февраля, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°C, днем +3...-2°C. Местами гололедица.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области - (846) 337-72-82.

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