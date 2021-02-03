В Самарской области ожидается сильный туман

Ночью и днем 4 февраля местами по Самарской области ожидается сильный туман при видимости 500 м и менее, сообщает Приволжское УГМС.
В регионе объявлен желтый уровень опасности.
Синоптики прогнозируют в четверг, 4 февраля, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°C, днем +3...-2°C. Местами гололедица.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области - (846) 337-72-82.