Регион вошел в ТОП-20 по заявкам на участие в конкурсе "Мастера гостеприимства"

В четверг, 4 февраля, завершилась регистрация на второй сезон всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Почти 200 заявок поступило от жителей Самарской области, рассказали на пресс-конференции спикеры.

"За время заявочной кампании мы получили 29561 регистрацию, что на одну треть больше, чем в прошлом году. Это еще раз подтверждает интерес представителей индустрии гостеприимства к конкурсу, желание развивать туризм в России. Среди зарегистрированных - участники из 85 регионов и 624 городов. Наиболее активными оказались участники из Ставропольского края, Новосибирской и Ульяновской областей. Самому молодому участнику - 18 лет, самому опытному - 79", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Впереди новые испытания: дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал. Мы получили много заявок от регионов на проведение очных этапов. Исходя из наибольшего количества регистраций и заинтересованности регионов, лидерами стали Камчатский край, Тюменская область, Краснодарский край, Пермский край, Калужская область, Мурманская область. Именно здесь в этом году состоятся полуфиналы конкурса".

Генеральными партнерами второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" выступают Ростуризм, Росмолодежь и ОСИГ.

О российском туризме как о сфере реализации творческих идей и проектов говорила советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.

"Мы хотим, чтобы появились проекты, которые открывают новые возможности туризма в России. Нам важно, чтобы в стране было больше творческих решений, которые делают туризм доступным и усиливают его социальную роль", - отметила Юлия Рыбакова.

"Впервые более 9000 студентов из 85 регионов России примут участие в специальном направлении конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты". Эта инициатива служит важным шагом для поддержки молодежи, заинтересованной в развитии межкультурного диалога. Молодые люди смогут реализовать лучшие проектные инициативы отрасли туризма и гостеприимства в России. Желаю вам удачи в полуфиналах", - сказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

"В этом сезоне мы существенно расширили пул партнеров и увеличили количество номинаций - сегодня их 15, а это значит, что во втором сезоне у участников появляется еще больше возможностей для реализации проектов и самих себя. И здесь очень широкий спектр: от любимого многими событийного туризма до экологического, арктического, эногастрономического, доступного туризма. В этом году мы вводим номинации, связанные с развитием инфраструктуры, авторскими турами и медиа продвижением. Более десятка крупнейших компаний, несколько федеральных министерств и региональных команд уже стали партнерами конкурса, и уверен, этот список еще будет пополняться", - сказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.