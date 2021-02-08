Более 1000 человек выступили против переименования нацпарка "Самарская Лука"

Ученые краеведческого музея им. Алабина выступили с инициативой переименовать национальный парк "Самарская Лука". Они внесли предложение дать заповеднику имя Татьяны Тезиковой. Однако из 1500 проголосовавших более 1200 человек – против.

Администрация нацпарка опубликовала информацию об инициативе на своем сайте и прокомментировала ее:

"Мы признаем, что переименование национального парка может повлечь за собой целый ряд проблем, к числу которых относятся дополнительные финансовые затраты, сложности с принятием нового названия национального парка местными жителями и туристами. Нельзя оставлять без внимания и морально-этический аспект, связанный с тем, что Татьяна Владимировна работала в коллективе активистов охраны природы и роль каждого из них была высока, а результат работы — общий".

Сотрудники "Самарской Луки" также напомнили, что в сентябре 2019 г. на территории нацпарка уже открыли памятный знак Татьяне Тезиковой в долине оврага Жигулёвская Труба, у подножия Молодецкого Кургана.

"Сегодня вопрос о переименовании парка ставится на уровне Минприроды России и решающее значение имеет мнение общественности. Поэтому просим Вас высказать точку зрения по следующему вопросу", — отметили в администрации "Самарской Луки" и приложили ссылку для голосования.

По итогам опроса, в котором приняли участие около 1500 человек, большинство выбрало ответ: "Не согласен, оставьте как есть" (1234 человека). Еще 116 человек выступили за переименование, и 108 респондентов воздержались. Активное обсуждение развернулось и под опросом. Комментаторы выразили мнение, что у парка есть "более острые и насущные вопросы, требующие финансовых вложений: вывоз мусора, благоустройство существующих и развитие новых туристических маршрутов, расчистка просек и уборка сушняка, расширение штата и обучение новых сотрудников, транспорт для них и нормальная зарплата, поддержка в нормальном состоянии зимника".

При таком раскладе, считают пользователи соцсетей, тратить средства на переименование нацпарка не разумно.