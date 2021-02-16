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Общество

В ОДО проходит выставка архивных документов "Без срока давности"

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 февраля, учащиеся Самарского медико-технического лицея и их родители, а также представители молодежных волонтерских организаций — студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна — посетили уникальную всероссийскую выставку архивных документов "Без срока давности", о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Выставка проходит в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова. Инициатором приобщения молодежи к данному проекту выступила Общественная палата Самарской области в лице заместителя руководителя Павла Покровского.

"История приближения Победы никого не оставляет равнодушным. Сегодня в одном месте сошлись и поисковики, показывающие нам те реликвии, что были найдены на местах боевых действий, и представители образовательных учреждений. Мы имеем право знать эту правду, чтобы истории связующая нить не прерывалась", — отметил Покровский.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина в год Памяти и Славы.

На выставке представлены рассекреченные архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план — истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Выставка будет работать в ОДО до 23 февраля, ежедневно, с 10:00 до 18:00.

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