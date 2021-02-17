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Общество

Новым президентом Альянс Франсез Самара стала Евгения Синицына

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Альянс Франсез Самара прошла ежегодная генеральная ассамблея, на которой был избран новый президент ассоциации.

Напомним, предыдущим президентом Альянса был Игорь Вершинин, он ушел из жизни 31 декабря прошлого года.

Новым президентом стала Евгения Синицына. В Альянс Франсез Самара она начала работать в 2001-м, в год основания. Была документоведом медиатеки, ассистентом директора, переводчиком, преподавателем французского языка, заместителем директора по связям с органами государственной власти. Последние 6 лет является соучредителем и исполнительным директором совместного франко-российского предприятия, работающего с Renault.

2021-й год объявлен годом франко-русского регионального сотрудничества, поэтому, как подчеркнул директор Альянс Франсез Самара Пьер Мансини, деятельность ассоциации будет направлена на укрепление и развитие регионального сотрудничества с Францией. Самара имеет тесные академические связи с Тулузой, а Самарская область ведет переговоры о партнерстве с регионом Гранд-Эст.

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