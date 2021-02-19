В выходные в Самарской области ожидаются морозы до -35°С

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС. Это означает, что морозная погода сохранится и в последующие дни.

По сообщению синоптиков, в ночные и утренние часы с 20 по 22 февраля 2021 года местами по Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -35ºС.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.