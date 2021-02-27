Самарская "Нетлайн" выплатила штраф в 9 млн рублей за ограничение конкуренции на торгах

УФАС по Самарской области сообщило, что самарское ООО "Нетлайн" оплатило 9-миллионный административный штраф, наложенный по факту заключения антиконкурентного соглашения при участии в серии аукционов.

Поводом к возбуждению административного дела, его рассмотрению и наложению штрафов послужили материалы, поступившие из Счетной палаты Самарской области в 2019 г. Из них следовало, что при участии в шести аукционах "Джи-Эс-Ти" и "Нетлайн" заключили антиконкурентное соглашение.

Обе компании участвовали в торгах на поставку компьютерной техники и предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию. С сентября по ноябрь 2016 г. они совместно участвовали в нескольких закупочных процедурах, при этом начальная (максимальная) цена контракта снижалась минимально. Совокупно сумма всех контрактов составила более 50 млн рублей.

В отношении обществ были проведены внеплановые выездные проверки, по результатам которых было возбуждено административное дело.

В феврале 2020 г. ФАС заявило о том, что обе самарские компании оштрафованы на 25 млн рублей (на 8,4 млн рублей "Джи-Эс-Ти" и на 18,4 млн рублей — "Нетлайн") за ограничение конкуренции. "Джи-Эс-Ти" и "Нетлайн" попытались оспорить в суде решение и постановления о назначении штрафа, но тщетно.

В августе Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении требований о признании недействительным решения. Однако сумма административных штрафов, установленная судом, изменилась и составила 9,1 млн рублей для ООО "Нетлайн" и 4,2 млн рублей для ООО "Джи-Эс-Ти".

"В конце декабря Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Самарской области без изменений, а 19 февраля стало известно об оплате ООО "Нетлайн" штрафа в размере более 9 миллионов рублей", — отметили в пресс-службе антимонопольного ведомства.