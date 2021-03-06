У бассейна СКА появится 5-метровая "инстаграмная" Маслена

В Самаре на набережной в районе бассейна ЦСКА появится Маслена, изготовленная в творческой студии Марии Казак.

Напомним, главная Маслена по традиции будет установлена на площади Куйбышева. Рядом с ней появятся маслены поменьше, которые горожане сделали для конкурса "Самарская Маслена — гостья дорогая!".

Массовых мероприятий, посвященных проводам зимы, в этом году не запланировано. Но для создания праздничного настроения будут организованы тематические локации для фотографирования, прогулок на свежем воздухе и активного отдыха.

Так, на набережной реки Волга, в районе бассейна ЦСКА появится Маслена, которую сейчас готовят в творческой студии Марии Казак. Дизайнеры шьют наряд и набивают голову "чучела" сеном.

"В этом году Масленица будет, так сказать, "инстаграмная", рядом с ней мы создадим композицию и организуем пространство так, чтобы можно было сфотографироваться, — рассказывает дизайнер-модельер Мария Казак. — Процесс пошива наряда для Масленицы занимает около недели. Особое внимание — выбору ткани, историческим и народным канонам. Это яркий сарафан с цветочным узором, вертикальной вытянутой деталью, низ наряда — обязательно выполнен в темных цветах".

Пятиметровая Маслена будет установлена на набережной в день проводов зимы — 14 марта. Арт-локации на площади Куйбышева начнут свою работу 12 марта с 15:00 до 22:00, 13 и 14 марта с 10:00 до 22:00.