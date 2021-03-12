С 15 по 20 марта в Самарской области пройдет региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Соревнования состоятся на базе 26 образовательных организаций.

В этом году участники конкурса впервые задействуют в своей работе оснащение новых мастерских, оборудованных в 2020 году на средства бюджетов всех уровней в рамках национального проекта "Образование".

В чемпионате примут участие юниоры (14-16 лет) и молодые мастера в возрасте с 16 до 22 лет. В рамках соревнования также пройдет конкурс для представителей поколения 50+ "Навыки мудрых". Программу обучения с аналогичным названием АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" реализует для людей старше 50 лет. Всего в Самарской области на конкурсные площадки выйдет более тысячи человек.

Ежегодно перечень компетенций обновляется с учетом запросов работодателей на специалистов из тех или иных областей. В этом году он пополнился направлениями в производстве и инженерных технологиях, а также в сфере услуг: "Цифровая метрология", "Неразрушающий контроль", "Правоохранительная деятельность" и "Художественная роспись по дереву". Юниоры будут состязаться в рамках 12 компетенций, мастера — 59 направлений. Профессионалы 50+ примут участие в соревнованиях по 11 компетенциям.

В связи с существующей эпидемиологической обстановкой соревнования в 2021 году пройдут без зрителей. При этом для школьников подготовлена профориентационная программа в формате онлайн. На сайтах образовательных организаций и в их социальных сетях пройдут трансляции виртуальных экскурсий по конкурсным площадкам, мастер-классы и интерактивные квесты.

"В Самарской области за минувшие несколько лет многое сделано для развития региональной системы профессионального образования. В 2019 году, который был объявлен губернатором Дмитрием Азаровым Годом СПО, в ряде профильных учреждений проведены капитальный ремонт и переоснащение. Эта работа продолжается. В рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году в колледжах региона согласно стандартам WorldSkills и современным российским требованиям оборудованы 10 мастерских для обучения специалистов, в 2021 году мы переоснастим еще 8 мастерских, — говорит заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. — Наш регион много лет активно сотрудничает с движением "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), что дает дополнительные возможности готовить специалистов, востребованных местной экономикой".

Проведение Всероссийского финала чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) запланировано на период с 21 по 25 апреля в городе Уфа.