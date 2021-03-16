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Общество

В регионе продолжается акция #МЫВМЕСТЕ

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В России стартовала акция #ГодМыВместе, посвященная Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Уже год волонтеры помогают сохранять режим самоизоляции людям в возрасте 65+.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Они доставляют продукты и лекарства пожилым, помогают в больницах, устраивают праздники под окнами ветеранов, поздравляют их с важными событиями. В Самарской области за все время акции в ней приняли участие около 10 тыс. волонтеров, которые отработали более 127 тыс. заявок.

Волонтерами стали как волонтеры-медики, студенты медицинских и других образовательных учреждений, так и граждане, которые решили поддержать акцию и помочь нуждающимся.

Около полугода в штабе акции #МыВместе помогает волонтер Иван Никулин. Ему 53 года, он прапорщик в запасе и 20 лет проработал в Сызранском вертолетном училище. Во время пандемии Иван Александрович не смог остаться безучастным.

"Сейчас я на пенсии, и во время второй волны стал все больше задумываться о том, как в таких условиях живут пожилые люди. Они  нуждаются в помощи: сходить в магазин, забрать лекарства — для этого нужно выйти на улицу, а сейчас пожилым людям лучше оставаться дома. И прекрасно, что есть такие люди, в чьи ряды я и вступил, которые готовы тратить свое время и оказывать помощь безвозмездно", — делится Иван Александрович.

Режим самоизоляции для людей "серебряного" возраста в Самарской области продолжается. Звонки от одиноких пожилых людей, нуждающихся в помощи, принимаются на региональную горячую линию 8 800 505 78 63 ежедневно с 09.00 до 18:00 и федеральную горячую линию по номеру 8 800 200 34 11 в круглосуточном режиме.

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