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Общество

ЦУР63 зафиксировал трехкратный рост жалоб на открытые люки

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр управления регионом Самарской области подвел итоги работы системы "Инцидент Менеджмент" с начала марта 2021 года. Специалисты ЦУР зафиксировали и обработали 3700 сообщений от пользователей социальных сетей. Все они переданы компетентным органам.

Среднее время ответа на обращения составило 2 часа 32 минуты - это один из лучших результатов по стране. Центр управления регионом Самарской области входит в топ-10 территорий по скорости первичного ответа на сообщения в соцсетях.

С начала весны зафиксирован трехкратный рост числа жалоб в социальных сетях на открытые канализационные люки, всего таких сообщений было более 20. Информацию оперативно направляли в ресурсоснабжающие организации и администрации городов и районов для принятия мер. По данным "РКС-Самара", крышки воруют злоумышленники и сдают в пункты приема металла.

Так, в самом крупном паблике региона появилось сообщение: "Опять украли решетки с колодцев! Рядом городская больница №6, напротив гимназия. В этом месте всегда паркуется много машин. Высаживают детей, люди приезжают в больницу, и очень страшно, если кто-то пострадает. В январе уже была такая ситуация, тогда очень быстро отреагировали ответственные и все закрыли! Спасибо".

В комментариях водители выкладывали фотографии машин, которые провалились из-за отсутствия конструкции. После сообщений в соцсетях проблема была решена.

Жители региона в конце февраля и в марте также массово обращали внимание на перемерзание водных колонок общего пользования. Такая ситуация возникла в селе Зеленовка Ставропольского района и в поселке Курумоч Волжского района. По Самаре таких жалоб с начала весны ЦУР63 зафиксировал более 30, все они также переданы в ресурсоснабжающие организации и администрации внутригородских районов. По информации администрации Самары и специалистов "РКС-Самара", колонки отогрели по улицам Арцыбушевская, Уфимская, Самарская, Затонная, Садовая, Ленинская, в поселке Мехзавод на ул. Очаковская, 37, а также в поселке Зубчаниновка на ул. Бортмехаников, где воды не было две недели.

В топ-3 жалоб в социальных сетях в марте также вошли:
ненадлежащее качество очистки территорий от снега и наледи - 408;
отсутствие холодной воды - 255;
отлов безнадзорных животных - 217.

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