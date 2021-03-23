Самарская область примет участие в 12-часовом телемарафоне, посвященном 60-летию первого полета человека в космос

В понедельник, 12 апреля, состоится общероссийский 12-часовой телемарафон, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

Самарская область как космическая столица России готовится особым образом. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова весь 2021 г. в губернии станет юбилейныям, в течение всех 12 месяцев будут проходить образовательные, просветительские, памятные и культурно-массовые мероприятия.

Одним из самых масштабных мультимедийных проектов региона о вкладе Самарской области в развитие ракетостроения и освоение космоса является совместная инициатива правительства Самарской области и ГТРК "Самара" - "Мой космос". Кульминацией этой серии мероприятий станет общероссийский телемарафон, который объединит разные "космические" мероприятия, проходящие в Самарской области, в единое полотно с тематическими акциями дургих городов - Саратова, Калуги, Пензы, Ярославля и других.

"Живые слова!"

В Самарской области пройдут несколько флэшмобов по построению "живых фраз". На площади Куйбышева студенты выстроят фразу "Самара. Космос. 60". В 2021 г. из-за ограничительных мер по предотвращению распространения COVID-19 немного изменилась концепция построения. Фразу смонтируют из букв, снятых на видео по отдельности. На стадионе "Самара Арена" при участии футбольных команд области и других спортсменов "оживет" фраза "Полет точно в цель", выложенная из футбольных мячей. На площадке ПАО "АвтоВАЗ" из автомобилей завода "напишут": "Двигайся к новым высотам". Ну и традиционное "Поехали!" выстроят дети разного возраста по всем уголкам нашей области.

Космический интерактив

На крупнейших радиостанциях губернии ежедневно выходят спецрепортажи о Вселенной, проходят спик-шоу, викторины и конкурсы стихов о космосе. Все желающие могут принять участие в видеофотоконкурсе рецептов космической еды на платформе Instagram. В Facebook организован конкурс эссе с фотографиями "Мой космос", а на ресурсе "ВКонтакте" еженедельно проходит викторина для молодежной аудитории.

Народный конкурс песен о космосе создан по аналогии с проектом "Голоса Победы" и объединяет творчество профессиональных коллективов, самодеятельных авторов и исполнителей. Посмотреть условия конкурса и музыкальные проекты участников можно в специальном разделе на сайте tvsamara.ru.

10 и 11 апреля на стадионе "Самара Арена" пройдут интерактивные программы и тематические выставки "Парад планет", "Космопочта", гигантская раскраска для детей, "космическая" фотозона и т.д.

Финал проекта состоится 12 апреля, в день 60-летия полета Юрия Гагарина. Это будет 12-часовой онлайн телемарафон с включением выступлений профессиональных творческих коллективов, интервью победителей "космических" конкурсов и викторин, а также репортажей со всех мероприятий, посвященных роли Самарского региона в становлении России как космической державы.

Зрителей телемарафона ждут интересные события. Пройдут прямые эфиры из музея "Самара Космическая", где дети будут общаться с ветеранами космической отрасли; из Самарского университета расскажут о всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей "Спутник", о запуске студенческой ракеты, разработанной и запущенной совместно с РКЦ "Прогресс", и о фестивале Aerospace. Science. Rock-n-Roll. Представители АО "РКЦ "Прогресс" поделятся впечатлениями после победы в конкурсе Госкорпорации "Роскосмос" по разработке технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса.

А также готовится масса сюжетов из локаций Самарской области, где, так или иначе, остался "космический" след: АО "ТЯЖМАШ" (Сызрань), Санаторий "Волга", парк им. Гагарина, Музей авиации и космонавтики Самарского университета имени С.П.Королева и т.д.

Ярославль организует прямое включение из музея с. Никольское, родины Валентины Терешковой, где сохранилась спускаемая капсула ее корабля. Из Башкортостана ждет сюжет о башкирском меде, который поставляют космонавтам в Звездный городок. Оренбург включится в телемарафон с территории бывшего Чкаловского летного училища, где учился Юрий Гагарин и сохранился самолет МИГ-18, на котором курсанты-истребители совершали первые самостоятельные полеты.

Финалом акции станет передача виртуальной "космической эстафеты" от региона к региону через территорию всей страны, символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей.