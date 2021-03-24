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Общество

Власти Красноярского района получили три предупреждения от ФАС, нарушив ФЗ о защите конкуренции

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ФАС выдала три предупреждения комитету по управлению муниципальной собственностью администрации Красноярского района. Местные власти были уличены в нарушении закона о защите конкуренции, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Комитет передал в аренду на три года земельные сельхозучастки Станичному казачьему обществу "Красноярское" Волжского войскового казачьего общества. 

Казачье общество, в свою очередь, нарушив закон и минуя стадию торгов, заключило договор субаренды на участки с третьим лицом - компанией "Премьер Арго". Сотрудники местной администрации были уведомлены о передаче права субаренды, однако не возражали против переуступки прав.

В ФАС пояснили, что, в соответствии с законом о защите конкуренции, органам МСУ запрещено бездействовать, так как это может привести к ограничению или устранению конкуренции.

"Бездействие комитета при заключении договоров субаренды привело к передаче прав аренды участков третьим лицами в обход предусмотренной законом процедуры торгов, исключив тем самым реализацию цели льготного предоставления муниципального имущества", - отмечается в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба выдала администрации Красноярского района три предупреждения о прекращении правоотношений между казачьим обществом и третьими лицами (вплоть до судебной тяжбы с иском о признании сделки недействительной). Ожидается, что участки будут возвращены Казачьему обществу. 

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