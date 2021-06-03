В Самаре ветеран труда может оказаться на улице из-за расселения аварийного дома

Тамара Васильевна родилась в июне 1938 года, всю жизнь проработала инженером-строителем. Заслужила звание "Ветеран труда" и комнату в трехэтажной коммуналке (Рабочий городок, 7, бывший корпус Иверского монастыря) в одном из самых видовых мест Самары.
Еще в 2012 г. дом был признан аварийным и подлежащим расселению. Однако в программу переселения он попал лишь в 2019 году.
В конце 2020 г. городской департамент управления имуществом обратился в Ленинский районный суд с иском об изъятии у пенсионерки ее 20 кв. м и снятии ее с регистрационного учета. За недвижимость департамент планировал выплатить компенсацию в 844 тыс. рублей.
"Меня устраивает моя квартира, я привыкла к этому району! Что я смогу купить на эти деньги?" - сетует Тамара Васильевна.
В суде представитель ветерана заявил, что закон предоставляет возможность изъятия жилого помещения у собственника объекта из аварийного жилищного фонда путем не только выкупа, но и предоставления объекта недвижимости взамен. Однако такой вариант с Тамарой Васильевной не обсуждался. В суде она попросила обязать департамент имущества предоставить равнозначное жилье с учетом его рыночной стоимости в Ленинском районе.
22 марта суд оставил иск департамента без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка разрешения спора. Однако, по словам Тамары Васильевны, на нее оказывается давление - ее настоятельно убеждают съехать из единственного жилья, угрожая тем, что со дня на день начнется снос здания.
"До недавнего времени на этаже проживали шесть семей. Но начался нездоровый ажиотаж, людей убеждают съехать, в доме появляются асоциальные элементы, создается нездоровая атмосфера. Мне уже озвучивали: "За вами вагончик приехал". Сейчас я осталась одна и боюсь, что в один момент дом просто сгорит, и тогда мне никто ничего уже не будет должен", - делится переживаниями пенсионерка.
Портал Волга Ньюс направлял в администрацию запросы о процессе расселения дома и планах на эту территорию, однако в установленный законом семидневный срок ответа не последовало.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.