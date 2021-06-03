В Самаре ветеран труда может оказаться на улице из-за расселения аварийного дома

Тамара Васильевна родилась в июне 1938 года, всю жизнь проработала инженером-строителем. Заслужила звание "Ветеран труда" и комнату в трехэтажной коммуналке (Рабочий городок, 7, бывший корпус Иверского монастыря) в одном из самых видовых мест Самары.

Еще в 2012 г. дом был признан аварийным и подлежащим расселению. Однако в программу переселения он попал лишь в 2019 году.

В конце 2020 г. городской департамент управления имуществом обратился в Ленинский районный суд с иском об изъятии у пенсионерки ее 20 кв. м и снятии ее с регистрационного учета. За недвижимость департамент планировал выплатить компенсацию в 844 тыс. рублей.

"Меня устраивает моя квартира, я привыкла к этому району! Что я смогу купить на эти деньги?" - сетует Тамара Васильевна.

В суде представитель ветерана заявил, что закон предоставляет возможность изъятия жилого помещения у собственника объекта из аварийного жилищного фонда путем не только выкупа, но и предоставления объекта недвижимости взамен. Однако такой вариант с Тамарой Васильевной не обсуждался. В суде она попросила обязать департамент имущества предоставить равнозначное жилье с учетом его рыночной стоимости в Ленинском районе.

22 марта суд оставил иск департамента без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка разрешения спора. Однако, по словам Тамары Васильевны, на нее оказывается давление - ее настоятельно убеждают съехать из единственного жилья, угрожая тем, что со дня на день начнется снос здания.

"До недавнего времени на этаже проживали шесть семей. Но начался нездоровый ажиотаж, людей убеждают съехать, в доме появляются асоциальные элементы, создается нездоровая атмосфера. Мне уже озвучивали: "За вами вагончик приехал". Сейчас я осталась одна и боюсь, что в один момент дом просто сгорит, и тогда мне никто ничего уже не будет должен", - делится переживаниями пенсионерка.

Портал Волга Ньюс направлял в администрацию запросы о процессе расселения дома и планах на эту территорию, однако в установленный законом семидневный срок ответа не последовало.