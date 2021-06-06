Прокуратура проверит организации по отлову животных

На прошедшей неделе жителей региона по статистике Центра управления регионом (ЦУР) Самарской области волновала ситуация с отловом безнадзорных животных. В связи с этим прокуратура решила проверить соответствующие организации.
Всего с начала лета специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Самарской области отработали более 5 тысяч сообщений жителей в социальных сетях: 2680 - через систему "Инцидент Менеджмент" и 2450 - через цифровую платформу "Госуслуги. Решаем вместе".
ТОП-3 тем в системе "Инцидент Менеджмент" за период с 29 мая по 5 июня:
- ЖКХ — 662;
- благоустройство — 408;
- дороги — 313.
ТОП-3 — на платформе "Госуслуги. Решаем вместе":
- здравоохранение и коронавирус (вакцинация от COVID-19) — 810;
- государственная социальная помощь — 760;
- благоустройство — 190.
На этой неделе "Здравоохранение и коронавирус" попали в ТОП тем, по которым чаще всего жители региона задавали вопросы органам власти в отрытых источниках. Анализируя сообщения, поступающие через цифровую платформу "Госуслуги Решаем вместе", наметилось снижение количества записей в лист ожидания на вакцинацию, — это объясняется повышением доступности процедуры. Достаточные партии вакцины от COVID-19 поступают в поликлиники по месту жительства, сделать профилактическую прививку можно в мобильных пунктах вакцинации. По поручению губернатора Дмитрия Азарова активизирована работа по выдаче электронных сертификатов вакцинации, — в период отпусков, когда многие жители региона планируют путешествия, этот документ стал особенно востребован.
Специалисты ЦУР63 фиксировали в социальных сетях и на платформе "Госуслуги. Решаем вместе" сообщения жителей региона об ошибках в выданных сертификатах либо о задержках с выдачей документа, что чаще всего было связано с особенностями работы цифровой платформы. Глава региона на заседании областного оперативного штаба поручил исключить такие случаи. К этой работе подключился региональный минздрав и лечебные учреждения. С каждой неточностью, возникающей при выдаче электронных сертификатов, разбираются в индивидуальном порядке, а Центр управления регионом координирует эту работу. В работе у специалистов остается 151 жалоба на эту тему. Всего за неделю сертификат получили 239 заявителей, которые отправляли жалобы.
Важной темой, обсуждаемой на этой неделе, стала ситуация с отловом безнадзорных животных. ЦУР63 проанализировал статистику поступления подобных сообщений на территории муниципалитетов, зафиксировав рост жалоб в феврале-марте на этапе поиска подрядных организаций. После предоставления статистики прокуратура Самарской области намерена проверить деятельность организаций, которые занимаются отловом, содержанием и профилактическими работами в отношении безнадзорных животных по муниципальным контрактам.
Кроме того, благодаря активности жителей региона в социальных сетях в начале лета удалось решить давнюю проблему с несанкционированными свалками на ул. Базовой в Тольятти и на ул. Каменногорской в областном центре. Муниципалитеты совместно с компаниями по вывозу ТБО решили проблему.
После шквалистого ветра в соцсетях появилось много фотографий с упавшими деревьями и ветками, были случаи падения деревьев на автомобили. Только на этой неделе система "Инцидент Менеджмент" зафиксировала 54 жалобы на тему "Ненадлежащее содержание зеленых насаждений", все адреса были переданы в муниципалитеты, деревья оперативно убрали.
Напомним, свои сообщения можно оставлять в приложении "Госуслуги. Решаем вместе", в официальных группах органов власти и муниципальных образований, а также в официальных группах Центра управления регионом Самарской области: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.