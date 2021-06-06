Прокуратура проверит организации по отлову животных

На прошедшей неделе жителей региона по статистике Центра управления регионом (ЦУР) Самарской области волновала ситуация с отловом безнадзорных животных. В связи с этим прокуратура решила проверить соответствующие организации.

Всего с начала лета специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Самарской области отработали более 5 тысяч сообщений жителей в социальных сетях: 2680 - через систему "Инцидент Менеджмент" и 2450 - через цифровую платформу "Госуслуги. Решаем вместе".

ТОП-3 тем в системе "Инцидент Менеджмент" за период с 29 мая по 5 июня:

ЖКХ — 662;

благоустройство — 408;

дороги — 313.

ТОП-3 — на платформе "Госуслуги. Решаем вместе":

здравоохранение и коронавирус (вакцинация от COVID-19) — 810;

государственная социальная помощь — 760;

благоустройство — 190.

На этой неделе "Здравоохранение и коронавирус" попали в ТОП тем, по которым чаще всего жители региона задавали вопросы органам власти в отрытых источниках. Анализируя сообщения, поступающие через цифровую платформу "Госуслуги Решаем вместе", наметилось снижение количества записей в лист ожидания на вакцинацию, — это объясняется повышением доступности процедуры. Достаточные партии вакцины от COVID-19 поступают в поликлиники по месту жительства, сделать профилактическую прививку можно в мобильных пунктах вакцинации. По поручению губернатора Дмитрия Азарова активизирована работа по выдаче электронных сертификатов вакцинации, — в период отпусков, когда многие жители региона планируют путешествия, этот документ стал особенно востребован.

Специалисты ЦУР63 фиксировали в социальных сетях и на платформе "Госуслуги. Решаем вместе" сообщения жителей региона об ошибках в выданных сертификатах либо о задержках с выдачей документа, что чаще всего было связано с особенностями работы цифровой платформы. Глава региона на заседании областного оперативного штаба поручил исключить такие случаи. К этой работе подключился региональный минздрав и лечебные учреждения. С каждой неточностью, возникающей при выдаче электронных сертификатов, разбираются в индивидуальном порядке, а Центр управления регионом координирует эту работу. В работе у специалистов остается 151 жалоба на эту тему. Всего за неделю сертификат получили 239 заявителей, которые отправляли жалобы.

Важной темой, обсуждаемой на этой неделе, стала ситуация с отловом безнадзорных животных. ЦУР63 проанализировал статистику поступления подобных сообщений на территории муниципалитетов, зафиксировав рост жалоб в феврале-марте на этапе поиска подрядных организаций. После предоставления статистики прокуратура Самарской области намерена проверить деятельность организаций, которые занимаются отловом, содержанием и профилактическими работами в отношении безнадзорных животных по муниципальным контрактам.

Кроме того, благодаря активности жителей региона в социальных сетях в начале лета удалось решить давнюю проблему с несанкционированными свалками на ул. Базовой в Тольятти и на ул. Каменногорской в областном центре. Муниципалитеты совместно с компаниями по вывозу ТБО решили проблему.

После шквалистого ветра в соцсетях появилось много фотографий с упавшими деревьями и ветками, были случаи падения деревьев на автомобили. Только на этой неделе система "Инцидент Менеджмент" зафиксировала 54 жалобы на тему "Ненадлежащее содержание зеленых насаждений", все адреса были переданы в муниципалитеты, деревья оперативно убрали.

Напомним, свои сообщения можно оставлять в приложении "Госуслуги. Решаем вместе", в официальных группах органов власти и муниципальных образований, а также в официальных группах Центра управления регионом Самарской области: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/.