Плата за ТКО будет взиматься по факту

В Ленинградской области прошел стратегический форум "Экология", организованный партией "Единая Россия". Предложение Дениса Волкова о переходе на оплату мусора исходя из фактического объема отходов было поддержано председателем партии Дмитрием Медведевым. Оно войдет в предвыборную программу партии для дальнейшей реализации.

Работа стратегической сессии "Экология" была организована в формате обсуждения наиболее острых экологических проблем за круглыми столами. Участие в работе форума приняли секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. От Самарской области на форум был приглашен региональный координатор партийного проекта "Чистая страна", депутат Самарской губернской думы Денис Волков. Он вел работу на площадке, обсуждавшей животрепещущую тему твердых коммунальных отходов, мусорной реформы, раздельного накопления и так далее.

"Моей целью было довести до сведения партийного руководства федерального уровня позицию моих избирателей, не согласных с оплатой мусора по нормативу (по квадратным метрам или числу прописанных). Более правильной, на наш взгляд, является оплата за фактически произведенный мусор", - рассказал Денисов Волков. В результате Денис Александрович предложил включить в народную предвыборную программу партии "Единая Россия" пункт о необходимости перехода на оплату ТКО по факту.

"Мы сейчас создаем экономику замкнутого цикла, и наша основная задача - вовлечь в оборот как можно больше вторичных ресурсов, чтобы меньше попадало на захоронения. Но у наших жителей нет экономического стимула для этого, потому что сегодня оплата за вывоз ТКО у нас происходит по нормативу: с квадратного метра или с человека. Мы предлагаем предусмотреть возможность оплаты жителями по факту накопления отходов. Это стимулирует их на раздельный сбор мусора и уменьшение образования отходов. Это можно сделать, внеся изменения в законодательные и нормативные правовые акты. Я думаю, наши жители хорошо воспримут это предложение", - заявил Денис Волков.

Суть предложения заключается в том, чтобы вовлечь людей в улучшение экологической ситуации путем перехода на раздельный сбор мусора. Таким образом, раздельная сдача пластика, стекла или бумаги станет основанием для перехода на оплату вывоза ТКО по факту. "По поводу того, что говорил Денис Александрович Волков: фактически накопленный ущерб - это правильный подход. Он не очень прост для реализации, но в целом это идеологически верный тезис. Нужно выработать точные критерии и учетные технологии", - прокомментировал выступление Дениса Волкова председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.