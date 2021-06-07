В Самаре на ж/д переезде пройдет акция по безопасности движения

Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 10 июня 2021 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам.

В Самаре на переезде 179 км перегона Водинская - Козелковская Куйбышевской железной дороги (район Кошелев-Парк) 10 июня в 11:00 (время местное) состоится мероприятие, посвященное этому событию.

В нем примут участие представители Куйбышевской железной дороги, ГИБДД города Самара, ребята из ЮИД (юные инспекторы дорожного движения).

В рамках акции планируется провести беседы с водителями автотранспортных средств, направленные на укрепление дорожной дисциплины и привлечение внимания к проблеме безопасности на железнодорожных переездах, раздать памятки по правилам безопасного движения при пересечении железнодорожного пути и тематические сувениры, а также протестировать автолюбителей на знание ПДД.

Около железнодорожного переезда будет работать фототочка, где у каждого будет возможность сфотографироваться с хэштэгом #ЯСОБЛЮДАЮПДД.

Железнодорожный переезд 179 км перегона Водинская - Козелковская Куйбышевской железной дороги расположен в Красноглинском районе города Самара (микрорайон Крутые Ключи в Красноглинском районе города Самара, в месте пересечения железной дороги и жилого дома по улице Мира, 67).