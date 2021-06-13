Самарские непрофессиональные лепщики пельменей будут претендовать на рекорд России

В День России в Кинельском районе прошел второй полуфинал чемпионата по лепке пельменей. Отборочные туры шли в поселениях района с февраля и азарт соревнований от этапа к этапу накалялся. Полуфиналы "вкусных соревнований" определили членов команды региона, которая будет бороться за честь Самарской области по установке рекорда России по скоростной лепке пельменей. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия".

"Мы несколько раз вносили изменения в положение о соревнованиях: нестандартный, творческий подход в презентациях команд — участниц, уникальные подачи любимого россиянами блюда, просто заставила нас сделать это", — рассказал председатель оргкомитета "Пельмениады", депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Страсти на соревнованиях кипели такие, что в последнем полуфинале были уже не три, а восемь членов жюри, чтобы полностью исключить субъективность и случайность выбора лучших лепщиков. При том, один из членов жюри — знает все тонкости о вкусной еде, тенденциях ресторанной индустрии, это Константин Маковецкий — руководитель самарской гильдии шеф-поваров. "Потрясающая техника лепки пельменей, — комментировал онлайн маэстро в социальных сетях, — мы видим классический русский стиль, стиль лепки "варениками", стиль лепки равиолли, "косичкой"! Шеф- повар был так очарован навыками и азартом команд, что пообещал непременно приехать на финальные игры и быть свидетелем устанавливаемых рекордов.

А достижения, под пристальным взором экспертов из Книги Рекордов России будут устанавливать сразу два: самый маленький пельмень и максимальное количество пельменей, слепленных за десять минут.

"Мама миа, брависсимо, грация"! — а это не слова их итальянского кинофильма, это оценка вкусовых качеств пельменей и эмоций от "Пельмениады" члена жюри, Джона Рэндольфа Пеппера — итальянского фотографа, сценариста, режиссёра и продюсера множества кино- и театральных постановок, великого гурмана и, как оказалось, теперь и фаната "Пельмениады".

"Осталось всего две недели до ответственного финала, до установки рекордов России. 26 июня мы вновь соберемся в Кинельском районе, на этот раз в поселке Комсомольский, чтобы провести добрый, веселый, открытый, вкусный и незабываемый праздник "Пельмениада". Ждем в гости всех жителей Самарской области!" — депутат Александр Живайкин смело приглашает жителей Самарской области на кульминацию "Пельмениады" и заявляет, что пельменей участники соревнований слепят на всех!