В День России прошел 24-часовой телемарафон "Широка страна моя родная!"

В День России 12 июня на мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU состоялся 24-часовой телевизионный марафон "Широка страна моя родная!", организованный ВГТРК.

Цель проекта — объединить в едином информпространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий, по-новому открыть их туристические достопримечательности, традиции и обычаи, познакомить с природными "жемчужинами" и архитектурными памятниками. Показать изнутри многоликую и многоязычную Россию. Зрители, присоединившиеся к марафону, всего за одни сутки побывали практически во всех уголках Родины.

"Эта идея нашла поддержку у руководства ВГТРК — спасибо Олегу Борисовичу Добродееву, Антону Андреевичу Златопольскому. И коллеги, которые активно развивают платформу "Смотрим.ру" поддержали наш проект, за что им отдельная благодарность. От Камчатки до Калининграда все наши региональные филиалы активно включились в эту работу. Причем это был, знаете, порыв души. Никто никого не заставлял, мы просто провели совещание в режиме онлайн со всеми без исключения, обсудили, что и как мы можем рассказать и показать. Мне кажется, что это такой правильный проект, который объединяет всю нашу страну. Очень много разных интересных историй, доселе неизвестных, человеческих судеб. Очень много красот природных, очень много исторических фактов, о которых порой мы забываем. А иногда даже и не знаем. Наши коллеги все очень постарались", - рассказал заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Марафон охватил все восемь федеральных округов, участие в нем приняли 85 российских регионов. Большое телевизионное путешествие стартовало с западных окраин, городов-форпостов в разные века ставших щитом державы. Двигаясь за своим эфирным гидом, телезрители заново открыли для себя историю и уникальную архитектуру регионов Центральной России. Заглянули в хлебный и виноградный рай — Кубань. Оценили талант и древние обычаи воспетого Пушкиным и Лермонтовым Кавказа. Насладились невероятными красотами главной водной артерии Родины — в Поволжье. Посетили научную цитадель и кладовую российских природных богатств — Сибирь. Побывали в промышленном Эльдорадо страны — Урале. И добрались до восточных окраин. Пока виртуально. Но проект создал реальную туристическую карту, которая стимулирует граждан открыть для себя Россию заново. Уже офлайн.

Объединяющим центром Всероссийского телемарафона "Широка страна моя родная!" стала ГТРК "Самара". Из студии телерадиокомпании ведущие вместе с коллегами из других регионов и многомиллионной аудиторией проделали эфирный путь длиною в сутки с Востока на Запад, сквозь часовые пояса и климатические зоны.

"Это общая работа всех 85 региональных компаний. Это единство, солидарность и желание. Уникальный в своем роде контент. Марафон сам по себе беспрецедентный. Нон-стоп длиною в 24 часа. Я не знаю и не помню подобного опыта! Чтобы собравшись вместе, воедино, все рассказали о том, чем гордится каждый край, каждая область, каждый уголок нашей необъятной Родины. Это праздник гордости, праздник патриотизма, ответственности за отечество, любви к Родине, восхищения героическими страницами в истории нашей страны. Мы призваны рассказать и показать всем нашим телезрителям и вообще всему миру, насколько широка страна моя родная", - поделилась мнением директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Для тех, кто не смог посмотреть Всероссийский телемарафон "Широка страна моя родная!" в прямом эфире, он доступен на сайте www.tvsamara.ru в специальном разделе.